L’immaginazione non si può censurare è la massima forma di resistenza Parla Ruth Beraha

(Di sabato 27 luglio 2024) Nome:Luogo e data di nascita: Milano, 4/8/1986 Galleria di riferimento e contatti social: Ncontemporary Milano, Instagram, @, #L'intervista L'intervista è realizzata in collaborazione con Anna Setola In che modo hai iniziato a fare l’artista? Non ricordo un momento in cui non avessi già questo in testa e un pessimo carattere. I miei raccontano di me sempre assorta e con la matita in mano, a disegnare su qualsiasi superficie mi capitasse a tiro. Qualche anno fa mia madre ha svuotato un vecchio mobile e ha trovato un disegno sul fondo di un cassetto. Era un orsetto stilizzato, avrò avuto forse due anni quando l’ho disegnato. Ho iniziato tardi a farlo per vivere. Fino a trentuno anni ho lavorato in altri ambiti, poi ho capito che non mi sarei mai perdonata se non ci avessi provato e mi sono licenziata.