L’Andrea Costa accelera Toniato dice sì al progetto

(Di sabato 27 luglio 2024)corre rapida sul mercato e piazza il colpo Lucaproprio al via della campagna abbonamenti, presentandosi così con quattro quinti del quintetto ormai già assicurati davanti ai propri tifosi. Sarà dunque l’esterno classe 1998 Lucaa ricoprire il ruolo di ala piccola titolare. Reduce dalle ultime due stagioni in doppia cifra a Ruvo di Puglia,è un altro veterano della serie B Nazionale avendo già giocato con Rimini, Crema, San Vendemiano e Libertas Livorno. Incassato il sì di, l’ultimo tassello resta quello della guardia titolare con l’interesse sempre vivo per il bulgaro Bobby Mladenov. L’eventuale arrivo di Mladenov, giocatore di formazione italiana (giovanili a Rimini), lascerebbe libero lo slot per lo straniero che però, nel caso, i biancorossi non andrebbero a cercare adesso. Via agli abbonamenti.