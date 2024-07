L’altra cerimonia | dalla pioggia ai giochetti televisivi Parigi 2024 si apre in crescendo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Lo spettacolo, l’avanguardia, la voglia di stupire il mondo, un gran finale. Ma anche tanta, uno sbilanciamento in favore dello show puro che ha messo troppo spesso da parte i veri protagonisti, lo sport e gli atleti, l’ego spropositato di un paese che spesso si sopravvaluta. E’faccia delladi apertura delle Olimpiadi di, l’evento che ha fermato la città come tutto il mondo, che ha fatto e farà ancora parlare di sé, e che vissuta dal vivo mette in luce certe contraddizioni tutte transalpine. Una prova di forza muscolare in salsana che però si è scontrata con eventi imponderabili. Fuori discussione: la location e la modalità scelta è semplicemente d’applausi. O meglio, era.