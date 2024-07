Kevin Feige condivide l’entusiasmo di portare la saga dei mutanti nel MCU – Avengers vs X-Men in arrivo?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024)dila “dei” nel MCU –vs X-Men inaveva assicurato ai fan che un reboot degli X-Men era in cantiere poco dopo l’acquisizione degli asset della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019, ma solo di recente abbiamo iniziato a ricevere alcuni aggiornamenti ufficiali sul progetto. Michael Lesslie si occuperà della sceneggiatura e si ipotizza che potremo scoprire chi dirigerà il film durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con di domani sera. Durante un’intervista con Discussing Film, aè stato chiesto come ci si sente sapendo che “siamo più vicini a vedere gli X-Men e i Vendicatori insieme sul grande schermo”. “È estremamente emozionante, a livello personale, aver fatto un film con Hugh dopo 25 anni e aver partecipato in piccola parte al primo film degli X-Men.