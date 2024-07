Jasmine Paolini alle Olimpiadi la gioia del padre | Ci risiamo che emozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Lucca, 27 luglio 2024 – Non è la prima volta perché era stata protagonista dei Giochi a cinque cerchi anche nel 2021 a Tokyo. Stavoltaarriva con una storia diversa, da numero 5 del Mondo e da finalista al Roland Garros e a Wimbledon. Certo, c’è il rovescio della medaglia, in questo momento ha una notevole pressione addosso, nel tennis si punta su di lei, specialmente dopo la forzata rinuncia di Sinner. Si ritorna su quei campi dove, un mese e mezzo fa, disputava le finali, in singolare e in doppio, con Sara Errani. Ha dichiarato che è un bel posto per giocare a tennis. A poche ore dalla cerimonia di apertura Jas scende già in campo per il primo turno del singolare femminile. Oggi12 affronta la rumena Ana Bogdan che veleggia intorno alla centesima posizione del ranking WTA. Classe 1992, quindi 32 anni, non è parente della connazionale Elena Bogdan.