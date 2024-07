Inter-Las Palmas 3-0 Dimarco con una perla! Doppio Taremi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) L’vince 3-0 la terza amichevole di questa pre-season contro il Lasnella sfida andata in scena a Cesena all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Dopo il 2-0 del primo tempo con la doppietta di Mehdi. ALTRA VITTORIA – L’di Simone Inzaghi continua a convincere nel precampionato, superando con un netto 3-0 l’UD Lasall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Nella terza amichevole estiva, i nerazzurri hanno dimostrato solidità e incisività, confermando i segnali positivi visti nelle precedenti uscite contro Lugano e Pergolettese. La partita è iniziata nel migliore dei modi per l’, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol grazie a una doppietta di Mehdi. CHI SI RIVEDE – Nonostante ilvantaggio, Simone Inzaghi ha deciso di non effettuare cambi all’inizio del secondo tempo, mantenendo in campo lo stesso undici titolare.