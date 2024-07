Calciomercato Juve Stabia operazione con la Virtus Verona | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) In attesa di novità sull’affare Keita Baldé, laha definito un’in entrata sul. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato. “La S.S.comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla, del difensore centrale Marco Ruggero che si lega alla nostra società con contratto biennale fino al 30 giugno 2026 con opzione al 30 giugno 2027”. La carriera e le prime dichiarazioni Il calciatore, nato a Padova il 1° giugno del 2000, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Padova, ha poi vestito le maglie di Tuttocuoio (15 presenze), Legnago (2) e Luparense (32 con 3 goal) prima della sua ultima esperienza allaVecompdove ha giocato 69 gare segnando una rete e giocando i play off nell’ultima stagione sportiva.