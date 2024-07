Biodiversità guerra alle reti fantasma | Ispra lancia i Ghostbusters dei mari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) C’è una minaccia silenziosa e spesso invisibile che si aggira tra le onde: si tratta delle cosiddette “Ghost Nets”, le “” utilizzate per la pesca che vengono abbandonate o perse in mare e rappresentano una delle forme più insidiose di inquinamentono. Nell’ambito del progetto MER (ne Ecosystem Restoration) finanziato dal Pnrr,ha dato il viaprocedure per ripulire le acque da queste attrezzature in 20 siti lungo le coste italiane di Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Marche, Emilia-Romagna e Veneto. Il piano, che include la rimozione, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il riciclo delle “” andrà avanti fino al 30 giugno 2026. I datimostrano che l’86,5% dei rifiuti in mare è legatoattività di pesca e acquacoltura e il 94% di questi sonoabbandonate, alcune lunghe addirittura chilometri.