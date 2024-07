Aimag i sindaci | | Serve un piano industriale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Il Cda diposto sotto tutela dai Comuni. Dopo le due riunioni che idei 21 comuni soci di, detentori del 65% delle quote azionarie, hanno avuto con i vertici della azienda in vista dell’approvazione del bilancio consuntivo 2023, fissata per il 31 luglio, sta emergendo la preoccupazione e la malcelata insoddisfazione per una gestione che ha ridotto l’utile da quasi 12 milioni di euro a poco più di 4 milioni di euro. Il risultato sarà che probabilmente non verrà distribuito alcun dividendo. "La situazione che si è profilata – scrivono in una nota tutti– descrive uno scenario che richiede la massima attenzione da parte di tutti, dove diventa prioritario per il bene dell’azienda il ricompattarsi come soci pubblici per dare indirizzi forti al Cda".