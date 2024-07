Traffico Roma del 26-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto aNord si rallenta sulla Flaminia tra Saxa Rubra e due punti si rallenta peranche sulla Salaria tra Villa Spada dell’aeroporto dell’Urbe verso il centro in via del Foro Italico rallentamenti e code pere lavori tra le uscite per viale di Tor di Quinto via Salaria In entrambe le direzioni di marcia e proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Firenze Largo Passamonti Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto ripercussioni dalla circolazione per la chiusura di questa arteria Soprattutto nella zona di San Giovanni e tutte le vie limitrofe fuori raccordo sulla via del mare coda per incidente tra via di Acilia via di Ponte Ladrone direzione del centro sulla Pontina code per lavori tra Pomezia e Castelno in direzione del raccordo anulare per i dettagli di ...