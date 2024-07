Tecnologia così una macchina del tempo prevede l’erosione delle coste italiane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un viaggio nele nello spazio, su e giù per le, per scoprire quanto e cosa resterà fra 100 anni, dopo un secolo di erosione ad opera del mare e del vento. La moderna sfera di cristallo è un simulatore, basato sui dati scientifici e sulle elaborazioni del supercomputer Leonardo del Cineca. Ma è anche, allo stesso, un’opera d’arte. O meglio un’installazione artistica innovativa, che è stata mostrata in anteprima ai grandi della Terra nei giorni del G7 scienza ea Bologna. L’installazione si chiama ‘Tales from the Receding Edge’ ed è opera dell’artista trentenne Calin Segal, nato in Romania e residente a Parigi. Di che cosa si tratta nel dettaglio? Il lavoro di Calin ha a che fare col tema dei gemelli digitali, simulazioni e supercalcolo.