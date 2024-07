Summer Jamboree 2024 a Senigallia si parte | il programma completo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio- Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: domani avrà inizio la 24esima edizione del, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo che ogni anno accoglie migliaia di appassionati e curiosi di tutte le età pronti a rivivere il grande sogno americano. E quest’anno c’è un motivo in più per ballare e scatenarsi al suono della grande musica, perché si festeggiano i primi 70 anni dalla nascita del Rock’n’Roll con l’incisione di “Rock Around the Clock” di Bill Haley & His Comets: era il 1954.