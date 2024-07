Sono stranieri pericolosi Scattano altre espulsioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Continua l’incessante lavoro dei poliziotti per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.stati ben tre, questa settimana, i provvedimenti di espulsione a cui la Questura del capoluogo dorico ha dato esecuzione mediante accompagnamento presso i centri per il rimpatrio presenti sul territorio nazionale. È stato condotto al Cpr di Brindisi un tunisino del ’91, irregolare sul territorio e gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. L’operazione è stata portata a termine in sinergia con gli operatori della Polfer di Falconara. Sempre frutto della collaborazione, ma stavolta con la Polfer di Ancona, è stato l’accompagnamento a Brindisi di un marocchino dell’87: non solo era irregolare, ma aveva a suo carico precedenti per droga, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e rapina.