Santa Cristina a Colli Dal restauro spunta una stampa del ’700

(Di venerdì 26 luglio 2024) Adel Tronto la quinta edizione della festa disi è aperta con l’inaugurazione della mostra di pittura di Barbara Mascetti, che è stata allestita nella splendida chiesetta dida poco restaurata. Nell’occasione è stata presentata anche unadel 700 rinvenuta nel corso dei lavori di. L’assessore al turismo Emanuele Di Silvestro si dichiara soddisfatto per questo importante ritrovamento: "Larinvenuta – dichiara – rappresenta la terza stazione della Via Crucis, vale a dire il momento in cui per la prima volta Gesù cade durante la passione. Si tratta di unacolorata a mano la cui datazione risale al XVIII secolo. L’ambito culturale di origine è con ogni probabilità romano. Storicamente le raffigurazioni della Via Crucis si compongono soltanto di sette scene, che salgono a quattordici a partire dal Settecento.