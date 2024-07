PSG alza l’offerta per Osimhen De Laurentiis rifiuta | i dettagli – IL MATTINO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il PSG fa un nuovo tentativo perpresentando una nuova offerta a Deper l’attaccante del Napoli. PSG aumentaperSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il, il PSG ha incrementato la propria offerta per Victor. Il quotidiano rivela: “Attesa snervante affinché si sblocchi l’impasse per il valzer degli attaccanti.attende buone nuove da Parigi e di riflesso fa lo steso il suo alter ego, Lukaku. Il PSG ha fatto un piccolo passo in avanti, ma non basta”. Posizione ferma di DeIlriporta la ferma posizione di Aurelio De: “La forbice tra domanda e offerta resta ancora notevole tra le parti: i transalpini si sono spinti fino a 90 milioni mentre Denon intende neppure sedersi a trattare al di sotto della tripla cifra (al netto della clausola liberatoria da 120 milioni)”.