Pixel 9 Leak | specifiche design e funzionalità svelate

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’attesa per la serie Google9 sta crescendo, alimentata da recentiche rivelano significativi aggiornamenti e cambiamenti nel. Con un annuncio ufficiale previsto per l’evento del 13 agosto 2024, ecco cosa sappiamo finora della nuova lineup di. Google punta su9 Pro, invece il 9 Pro Fold non arriverà in Italia Serie Google9: una nuova Lineup Google sta per rilasciare quattro modelli della serie9:9 Pro9 Pro XL9 Pro Fold Ogni modello presenta caratteristiche e miglioramenti distinti. In particolare,9 Pro Fold ha attirato l’attenzione per il suo drammatico re, che include un nuovo modulo fotocamera, un meccanismo a cerniera migliorato e una fotocamera selfie riposizionata??. Innovazioni nele nel Display Ildella serie9 rappresenta un’evoluzione piuttosto che una rivoluzione.