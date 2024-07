Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2 | la seconda stagione trova il suo Tyson

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Scritto dae gli dei2: lail suo, La serie Disney Plus “e gli Dei” hato il suoper la: Daniel Demier, noto per il suo ruolo in “Under the Bridge”, interpreterà il ciclope preferito dai fan. Durante il Comic-Con di San Diego, Rick Riordan e Disney Plus hanno annunciato che Demier darà vita a questo amato personaggio nell’adattamento della serie young adult ispirata alla mitologia greca.e gli Dei2: Daniel Demier sarànellaè un giovane ciclope cresciuto per strada, che lotta per adattarsi al mondo umano. Timido e impacciato, con un cuore enorme, scopre che Poseidone è suo padre, il che lo rende fratellastro di. Questa rivelazione offre auna speranza dire finalmente una casa.