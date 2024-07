Parigi 2024 Zelensky | Atleti ucraini hanno la nostra voglia di vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Oggi ainiziano i Giochi Olimpici. Il nostro popolo, labandiera e il nostro inno sono con tutti coloro che rispettano la vita, i valori umani, i principi dei Giochi Olimpici e le regole giuste. Siamo orgogliosi dellasquadra: ragazzi e ragazze che, nonostante questa guerra aggressiva, sono stati in grado di prepararsi per le Olimpiadi e di mostrare lo spirito di tutti gliladie il carattere ucraino“. Questo il messaggio su Telegram del presidente ucraino Volodymyraglidella sua nazione in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di: “ladi” SportFace.