Operazione anti-movida selvaggia Stop alla vendita di alcolici freddi al supermercato e nei negozietti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Addio a bivacchi notturni ed eccessi da, a Gorgonzola scatta l’ordinanza che vieta a supermercati edi venderein piazza De Gasperi e nelle vie Monsignor Cazzaniga, Marconi, Serbelloni, piazza Europa (nell’area compresa tra via Matteotti e via Ratti) e vicolo Corridoni. Il provvedimento sarà valido fino al 24 agosto. Nessuna limitazione invece per bar e ristor, dove si potrà continuare a consumare al tavolo. La sindaca Ilaria Scaccabarozzi ha firmato il provvedimento "obiettivo: sicurezza - spiega - . È un intervento chirurgico. Abbiamo disegnato una misura che incidesse meno possibile sulla libertà dei commercima che introducesse limitazioni, dove necessarie. I problemi più grossi sono nelle vicinanze dei piccoli esercizi che vendono soprattutto birra fresca a prezzi bassi, permettendo così l’acquisto di considerevoli qutà di alcol".