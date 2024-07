Napoli Di Lorenzo | Mai avuto dubbi per l’amore per il club decisione dettata dal nervosismo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giovanni Diparla ai microfoni della conferenza stampa al palasport di Castel di Sangro: “La mia volontà è stata quella di rimanere al. Finita la stagione mi sono preso un po’ di tempo. Poi ho parlato con il direttore e il presidente e ho deciso di restare. Non ho maiproblemi con i miei compagni di squadra. Nemmeno con chi lavora nel mondo del. Mi hanno accolto tutti bene. Sono nel posto giusto e dove voglio essere. Con Conte ho parlato varie volte in questo mese. Lui ha svolto un lavoro importante in questa vicenda. Non sono rimasto per Conte ma per il. Poi il mister non lo posso presentare io”. Il capitano azzurro ha voluto chiarire la suadi restare a. “C’è grandissimo entusiasmo. Anche a me dopo questa vicenda mi hanno accolto bene. Era giusto che parlassi per mettere un punto e ripartire.