MOONSHINE BOOZE da oggi è in radio THE SHADOW OF MY ROSE

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da26 luglio 2024 in rotazionefonica “THEOF MY” per Overdub Recordings, il nuovo singolo deigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 luglio. Isono fuori con “TheOf My” Da venerdì 26 luglio 2024 è in rotazionefonica “THEOF MY” (Overdub Recordings), il nuovo singolo deigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 luglio. “TheOf My” è il secondo singolo estratto dal nuovo album “Entropy” in uscita a settembre. E’ un brano scritto nel 1991 dalla band teramana Hidden sins (autori: Adriano Ioannoni, Fabio Mancini, Marco Trentini e Dario Cavacchioli). Nel Febbraio 2024, il power-duo, decide di rielaborare il pezzo, da loro molto amato.