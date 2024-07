Mit carburante green a zero emissioni | lattine di soda acqua di mare e caffeina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gli ingegneri del MIT hanno sviluppato un metodo innovativo e sostenibile per produrre idrogeno utilizzando materiali comuni come alluminio,salata e fondi di caffè. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare il settore dell’energia pulita, offrendo una soluzione pratica e a basso impatto ambientale. Il team di ricercatori del MIT ha trovato che l’alluminio, quando viene esposto nella sua forma pura e mescolato condi, produce naturalmente idrogeno. Questo gas può essere utilizzato per alimentare motori e celle a combustibile senza generaredi carbonio. L’aggiunta diaccelera ulteriormente la reazione, rendendo il processo ancora più efficiente. In uno studio pubblicato su Cell Reports Physical Science, i ricercatori hanno dimostrato che è possibile produrre idrogeno gassoso immergendo pellet di alluminio pretrattati indifiltrata.