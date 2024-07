L’Inter di Oaktree cambia strategie di mercato Nuovi obiettivi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)stando radicalmentediin questa lunga estate. Simone Inzaghi è stato avvertito nonostante le sue preferenze, Tuttosport dà la sua interpretazione. CAMBIO –sta imponendo in questa estate la sua linea da seguire.si deve assolutamente adeguare e anche icolpi lo faranno. La proprietà americana pensa sul lungo termine e spinge per acquisti di giocatori under 30, perché non deve rimanere per tanti anni al comando del. Vuole valorizzare il suo prodotto. La proprietà non valorizza il suo prodotto con gli over 30, anche se sportivamente il modello ha funzionato negli ultimi anni. Simone Inzaghi è stato capace di portare al livello più alto della loro carriera Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e ha saputo affidarsi anche alle magie di Edin Dzeko nelle stagioni precedenti.