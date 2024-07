L’ingaggio del nuovo punto di riferimento offensivo alla corte di mister Andrea Lucchesi Il Montelupo cala il jolly in attacco Dalla Sestese arriva Torrente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Colpo da categoria per il, fortemente voluto dal presidente Alberto De Luca in persona, che riesce a portare al Castellani il centravanti Lorenzo. Attaccante classe 1998da una stagione trionfale con la, con cui nello stesso girone degli amaranto, ha vinto il campionato di Promozione battendo nello spareggio il San Miniato Basso dopo un testa a testa durato tutto l’anno. Un annata da 22 presenze ed 8 reti, massimo score personale, che fanno seguito ai 37 ‘gettoni’ e 8 gol nella stessa categoria nel biennio 2018-2020 sempre con la. Per il restoha prevalentemente calcato i campi di Eccellenza, giocando 108 partite impreziosite da 12 centri con, Tau Altopascio, Castelfiorentino e Firenze Ovest.