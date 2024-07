Lady Gaga canterà in modo diverso in Joker | Mai fatta una cosa così

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 luglio 2024) Martedì scorso con il trailer abbiamo avuto un assaggio di quella che sarà Harley Quinn diinFolie à Deux. Chi segue la Germanotta sa bene quanto si sia preparata per calarsi nei panni di Patrizia Reggiani in House of Gucci e lo stesso ha fatto nei mesi scorsi anche per questa sua nuova avventura nel film di Todd Phillips. La popstar in un’intervista rilasciata a Empire Magazine ha spiegato di aver fatto un duro lavoro anche a livello vocale, visto che nel filmcon la voce di Lee e non con quella di. Sentiremo quindi una Stefani meno intonata del solito.: “Non farò uscire fuori la mia voce di artista professionista”. “Per i numeri di canto e ballo del film ho dovuto ricalibrare tutto. La gente mi conosce con il mio nome d’arte,, giusto? Sono io come artista, ma nel film non vedrete; sto interpretando un personaggio.