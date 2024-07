L’accesso alla spiaggia è libero | il Tar dà ragione al Comune contro lo stabilimento balneare

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Accesso a Riva del Sole, ildi Castiglione della Pescaia vince il primo round al Tar della Toscana: deve essere lasciato. Il tribunale amministrativo è stato chiaro:allonon può essere riservato ai soli clienti, in quanto “strumentale a garantire la fruizione di un bene destinato all’uso pubblico”, come risulta chiaramente dstessa concessione demaniale marittima. Inoltre dpermanenza del divieto non è dimostrato discendere alcun “danno grave e irreparabile, per diminuzione del livello qualitativo o, ancora, ad un aggravarsi della situazione di sicurezza della struttura”.