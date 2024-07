L' abito pre-olimpico di Jeremy Allen White è da medaglia d' oro nella moda maschile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le Olimpiadi non sono ancora iniziate, maha già vinto. Durante il Preludio alle Olimpiadi di ieri sera, che è stato in pratica un party ultra esclusivo in cui alcuni dei volti più famosi dell'universo si sono recati a Parigi solo per festeggiare, la star di The Bear ha sostituito il suo look bianco da chef con un completo nero, tutto per gentile concessione di Louis Vuitton. In un evento pieno di giacche di pelle dorate e blazer color arcobaleno, l'attore di Brooklyn ha optato per qualcosa di più classico. In alto, ha sfoggiato unmonopetto con revers a lancia e bottoni super lucidi. L'ha poi abbinato a pantaloni a vita alta e a mocassini in pelle perfettamente lucidi, con un tacco grosso sul retro per dare una spinta in più.