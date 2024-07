La Roma compra Storace | Soulè è come Dybala io felicissimo e non è finita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 luglio 2024) A Cityrumors.it parla l’ex presidente della Regione Lazio ed ex parlamentare, gran tifoso giallorosso che non vede l’ora di ricominciare Lasi è accesa e ha smosso il suo mercato, prima Soulé, ormai in dirittura d’arrivo, poi Dovbyc appare a un passo. Due giocatori che possono cambiare la fisionomia della squadra allenata da De Rossi. E la gente sta cominciando a entusiasmarsi. L’ex deputato e presidente della Regione Lazio entusiasta del mercato che sta facendo la(Ansa Foto) Cityrumors.itUna piazza che si sta accendendo di nuovo e a confermarlo è un tifoso DocFrancesco, ex presidente della Regione Lazio ex ministro e parlamentare, che a Cityrumors.it ammette subito: “Non sono un grande esperto di calcio, nel senso so bene ogni cosa, ma non conosco bene i giocatori che sono stati presi, certo Soulé, lo conosco benissimo e sono contento, ma è ufficiale?”.