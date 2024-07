La Giostra dell’orso è biancoverde Il Cervo Bianco domina e cala il tris

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilile si aggiudica anche l’edizione 2024 dellagrazie ad un prova di potenza e di forza impressionante. Il rione di Porta Lucchese ha preso in mano la corsa fino dalla prime tornate e non l’ha più mollata fino alla fine non lasciando scampo agli avversari. Ilchiude con 27 punti che significa a punteggio pieno, stabilendo un nuovo record per l’attuale ’versione’ della. Una vittoria meritata, mai messa in discussione nonostante il Grifone ci abbia provato a rendere più combattuta unache ha avuto un solo padrone. Porta Lucchese completa una serata magica conquistando anche lo Speron d’Oro con Marco Innocenti nonostante anche gli altri cavalieri del(ovvero Tommaso Suadoni e Alessandro Culatore) abbiano totalizzato nove punti. Ma Innocenti (foto in basso) è stato appunto il più veloce.