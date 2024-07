Il Comune di Pavia revoca i taser agli agenti di polizia ma loro non ci stanno | Se ci togliete il taser siamo pronti a lasciare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Blocco degli straordinari e nulla osta per presentare domanda di mobilità. Ventidilocale sui 70 in servizio sonoil Comando di viale Resistenza e a rinunciare a una voce dello stipendio. La decisione è stata presa ieri durante l’assemblea sindacale per discutere quali forme di protesta adottare contro la sospensione della sperimentazione del. Nel corso dell’incontro hanno votato all’unanimità la risposta più forte da dare all’Amministrazione comunale. E lo hanno fatto solo in venti perché fino a mezz’ora prima dell’inizio sembrava che l’incontro non si potesse tenere perché non previsto nell’organizzazione dei turni di lavoro.