Giovanni Toti lascia | dimissioni da presidente della Liguria al voto a ottobre?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilsi dimetterà nelle prossime ore. Dopo ottanta giorni di arresti domiciliari per l’inchiesta in cui è accusato di corruzione, falso e abuso d’ufficio lascerà la poltrona di governatore. E contemporaneamente farà partire la richiesta di revocamisura cautelare alla Giudice delle Indagini Preliminari che ha disposto nei suoi confronti la custodia nella villa di Ameglia. Le misure sono due: c’è anche quella per finanziamento illecito. Ledidaranno virtualmente il via alla campagna elettorale per la presidenzaRegione. Dove ci sono già due candidati: l’ex ministroGiustizia ed esponente Pd Andrea Orlando e il leghista Edoardo Rixi, vice di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.