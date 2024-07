Generale Vannacci qua c' è aria di truffa clamorosa | Non nel mio nome cosa spunta in vendita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nessun sito in. IlRoberto, interpellato dall'agenzia AdnKronos, sulla vicenda del sito web www.roberto.it, da oggi proposto incon tanto di annuncio in home page, resta interdetto. "Non so disi parla", dice. "Qualcuno vende un sito che porta il mio? Se è legale lo faccia, sicuramente non lo comprerò io e non permetterò che vi si parli in mio", aggiunge l'ex capo della Folgore. "Se non è unaè un modo forse lecito, ma non eticamente corretto, per lucrare sul mioe sulla mia notorietà". Nel frattempo, ildi, eurodeputato della Lega e fresco di nomina a vicepresidene del gruppo dei Patrioti per l'Europa di cui il Carroccio è entrato a far parte, è sempre sulla bocca di molti nel centrodestra.