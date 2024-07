FOTO Si ribalta col trattore e resta intrappolato | grave un 42enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in gravi condizioni l’uomo di 42 anni, originario di Piedimonte Matese, che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente agricolo mentre era a bordo del suo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nel territorio di Massa di Faicchio. Ilsu cui ilstava operando si è improvvisamenteto, intrappolando l’uomo sotto il mezzo pesante. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora sotto indagine, ma si ipotizza che una manovra errata o un problema meccanico possano aver causato ilmento del veicolo. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente, ha pto le prime cure al lavoratore, constatando la gravità delle sue condizioni. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino in codice rosso.