Evenepoel allontana la pressione alle Olimpiadi | Non sono al 100% le strade della cronometro sono pessime

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il ciclismo vivrà già una giornata cruciale per le sue. Domani si assegneranno le prime due medaglie con le prove a. In casa Italia attenzioni importanti per Filippo Ganna, che però non è il favorito principale per la gara: occhi su Remco(Soudal-Quick Step), campione del mondospecialità a Glasgow. Il belga è uscito bene dal Tour de France, chiuso al terzo postospdi Tadej Pogacae e Jonas Vingegaard. Le tre settimane in cui è stato impegnato nella Grande Boucle non gli hanno permesso di preparare nella maniera migliore la prova di domani, accumulando comunque un po’ di stanchezza. “Ho passato buona parte di lunedì a letto – ha affermato il vincitoremaglia bianca al Tour ai microfoni di Sporza – martedì ho pedalato un po’ e non è stato bello, così come mercoledì e giovedì.