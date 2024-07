Da Orio alle Maldive con Air Arabia | rotta su Malè con poco meno di 600 euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024)al Serio. Dacondi 600, passando per gli Emirati Arabi: per i viaggiatori dell’aeroporto bergamasco si apre una nuova,ttante possibilità grazie ad Air, compagnia low cost emiratina. Il collegamento partirà il prossimo 26 ottobre, con quattro frequenze settimanali schedulate il martedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica e rientro daogni lunedì, martedì, giovedì e sabato. Il viaggio prevede uno scalo a Sharjah, principale hub della compagnia negli Emirati Arabi, e ripartenza in connessione per la capitale maldiviana8 della mattina seguente. Più agevole il ritorno, sempre con tappa a Sharjah e un’attesa di circa 4 ore per re-imbarcarsi su un volo per Bergamo. Il viaggio andata e ritorno parte da un minimo di 579, viaggiando con un bagaglio da 10 chili: al momento sono aperte le prenotazioni fino a marzo 2025.