Covid variante KP3 il ministero | casi in aumento Ma Bassetti | nessun allarme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 –KP3: nel monitoraggio settimanale di Iss edella Salute irisultano aumentati del 53,3%, erano 9mila sono diventati 13.672. Mentre i ricoveri – i dati si riferiscono al 24 luglio – risultano in leggeroin area medica, stabili nelle terapie intensive. Ma come vanno inquadrati questi numeri? Lo abbiamo chiesto a Matteo, infettivologo e primario del San Martino di Genova. Che invita a non rovinare le vacanze agli italiani. "Facciamo attenzione a come vengono diffuse queste notizie – è la raccomandazione del professore -. Se dico ‘dei’ la mente va al 2020. Ma oggi abbiamo episodi di raffreddore. Non c’è”.: “Ecco cosa succede in ospedale” “Guardo a quello che succede nel mio ospedale – va al punto il professore -.