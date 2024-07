Caffè gratis in autostrada e in tangenziale contro i colpi di sonno | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – Unsalvavita. Tutti i fine settimana dal 27 luglio al 1° settembre 2024 e nel giorno di Ferragosto, Milano Serravalle torna a promuovere un'iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le Aree di Servizio della propria rete ungratuito ai viaggiatori durante le ore notturne. Il progetto punta, infatti, a sensibilizzare gli automobilisti a preveniredie incidenti stradali, fruendo di una sosta e unofferto, per ristabilire la necessaria prontezza di riflessi e rimettersi al volante in sicurezza, salvando la vita a se stessi e agli altri. L'iniziativa, che coinvolge le Aree di Servizio presenti lungo l'A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e le tangenziali milanesi, è in programma ogni notte tra sabato e domenica dal 27 luglio al 1° settembre da mezzanotte alle cinque del mattino.