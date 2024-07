Bollicine contro caldo e arsura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cucci Vi state preparando alla domenica più bollente dell’estate? Per me ‘bollente’ ha un’unica corrispondenza con "", perché quando arrivano, in totaletendenza verso me stessa e pronta a tradire qualsiasi precetto salutista, mi butto su quei drink freschi e agitati che mi urlano "estate" a 120dB. Se vado a farmi un aperitivo scelgo l’Hugo, capofila di una serie di cocktail frizzini e un po’ dolcini che professano solo delizia e frescura. Ho assaggiato anche drink che utilizzano il tè e lo zenzero, due voci fondamentali nella mia agendina segreta. Ecco: ho fatto spesa e mi sono comprata alcune cose fondamentali tipo gli sciroppi, perché con quelli ti senti un barman.