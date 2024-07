Blitz dei Carabinieri nei boschi di Cesi | arrestato spacciatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Terni, 26 luglio 2024 -unobeccato daineidi, in località san Biagio. Zona nota alle forze dell'ordine per la presenza di alcune abitazioni abbandonate, utilizzate come rifugio degli spacciatori. Nel corso dell’attività i militari hanno notato la presenza di almeno tre persone, due delle quali allontanatesi in tutta fretta appena hanno visto i. Il terzo, un 25enne marocchino, è stato raggiunto e bloccato al termine di un breve inseguimento a piedi, dopo aver spintonato e fatto cadere uno dei militari, cui ha procurato lievi lesioni.