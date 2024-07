Berrettini inarrestabile | batte Hanfmann ed è in finale all’Atp 250 Kitzbuhel

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un Matteoda record conquista la secondanel giro di pochi giorni nell’Atp 250 di. Il romano si è imposto sul tedesco Yannicknella semidel torneo austriaco (6-4 6-4 il punteggio in un’ora e trenta minuti): si tratta della nona vittoria consecutiva, dalla sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon, a conferma di un periodo di forma straordinario.Leggi anche: Olimpiadi, sabotaggio rete ferroviaria francese per Katz è “opera di Iran e Islam radicale”è il grande protagonista della terra rossa estiva, e davvero sono moltissimi i rimpianti per la sua mancata qualificazione alle olimpiadi di Parigi, col torneo di tennis che scatterà in queste ore al Roland Garros: sarebbe certamente stato uno dei grandi protagonisti.