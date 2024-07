Amichevoli 2024 | Bolton-Fiorentina 1-1 tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lapareggia 1-1 contro ilnella terza amichevole pre stagionale, la prima della tournée inglese per gli uomini di Raffaele Palladino. Partita che si sblocca al 21?, quando Caprini è protagonista di un’azione caparbia, in cui resiste di fisico ed evita che la palla esca su fondo, servendo poi Brekalo che dall’area piccola insacca. In precedenza da segnalare un errore di Kean a tu per tu con Baxter e una bella parata del portiere inglese su un diagonale di Biraghi dall’interno dell’area. A fine primo tempo, ilspreca un’occasione clamorosa con Lolos, che da pochi passi e la porta spalancata centra la traversa. In avvio di ripresa è Kean a colpire il palo, dopo una bella azione personale in cui vince il duello spalla a spalla con un difensore avversario, entra in area ma colpisce il palo a Baxter battuto.