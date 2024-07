Accusata di stalking Valeria in questura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mentre il filone principale per il delitto di via del Ciclamino scontinua sui binari dello scontro legale tra le parti, aspettando i primi responsi degli accertamenti irripetibili, parallelamente le tensioni nel condominio degli orrori hanno fatto esplodere nei giorni scorsi la pentola dell’odio tra la moglie di Dassilva,Bartolucci, e l’ex amante del 34enne, Manuela Bianchi. Dopo l’aggressione ai danni della nuora di Pierina con tanto di capelli strattonati, offese e minacce a favor di telecamere Rai e Mediaset, nei confronti diera scattata una denuncia perda parte della stessa Manuela, assistita dallo studio legale Barzan. Una denuncia che ha così portato la Bartolucci all’iscrizione nel registro degli indagati per accertare anche alcune chat in cuiavrebbe inviato messaggi al vetriolo facendo riferimento alla Bianchi e ribadendo svariate minacce.