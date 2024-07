Un punto salute a Porto Potenza Poi una casa di riposo con giardino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Tra gli obiettivi, c’è l’intenzione di aprire unper svolgere prelievi e medicazioni. E ancora: avere un centro diurno più grande per i ragazzi disabili. Ma il sogno nel cassetto è costruire una nuovadi, con palestra e". Così il medico di base Margherita Fermani, nuovo assessore con deleghe alle Politiche sociali e alla Pubblica istruzione. Fermani, dopo il primo mandato da consigliere di maggioranza, si aspettava di fare ora il grande salto da assessore? "Non mi aspettavo la nomina, è stata una grande soddisfazione. Un ruolo molto impegnativo, per via della professione che svolgo. La cosa mi ha spiazzato lì per lì. Ma ci ho voluto provare perché tanta gente, subito dopo le elezioni, mi ha chiamato per farmi le congratulazioni.