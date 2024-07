Trasporti interrogazione di Nappi Lega | Eav è società con bilancio in utile o è piena di debiti?

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024): Nemmeno il tempo di leggere le dichiarazion del presidente Eav che sono stato sommerso dalle segnalazioni dei creditori “Nemmeno il tempo di leggere le dichiarazioni del presidente di Eav suin attivo e situazione finanziaria florida e serena dellaregionale dei, che sono stato letteralmente sommerso dalle segnalazioni di svariati fornitori, che da Eav vanterebbero crediti per molte decine di milioni di euro. A questo punto sorge un dubbio: Eav è l’azienda colin, e finanziariamente solida, oppure è quella incapace di far fronte ai pagamenti e continua ad essere gravata dai? Al riguardo, ho presentato appositaconsiliare per chiedere direttamente a De Luca come stiano veramente le cose”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.