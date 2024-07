Traffico Roma del 25-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità la TAC intensi le attività di cantiere nella M A durante il periodo estivo quando la domanda di trasporto sulla metro Diminuisci di circa al 70% questo per svolgere alcune lavorazioni di particolare complessità che richiedono una continuità di intervento non compatibile con le normali chiusure serali in particolare dal 10 al 25 agosto la metro a verrà sostituita da bus navetta nella tratta termini Battistini il resto della linea tra il 10 e il 25 agosto sarà regolarmente in servizio compresa la chiusura serale alle 21 dalla domenica al giovedì e l’orario prolungato sino a 1:30 nelle serate del venerdì e del sabato Verrà anticipato anche il restyling della stazione Furio Camillo la fermata non chiederà più nella 2025 ma dal 19 agosto al 6 novembre ricordiamo che al momento per lavori sono chiuse le ...