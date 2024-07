Temptation Island 2024 colpo di scena | Vittoria e Simone si frequentano dopo il programma?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’intrigo tratiene il pubblico dicon il fiato sospeso: cosa è accaduto? Nel corso della puntata di ieri sera dii telespettatori hanno assistito alla rottura forse definitiva tra Alex e, una delle coppie sulla carta più fragili prima della partenza dele che non sembra aver superato con successo il format condotto da Filippo Bisciglia. Anzi, i baci che la ragazza si è scambiata con il tentatore, davvero infuocati, non sono passati inosservati proprio a nessuno e come ricostruito pare che tra i ragazzi sia nata una complicità, sfociata in una conoscenza anche lontano dal resort in Sardegna.