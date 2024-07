Sul taccuino di Coldebella c’è il nome di Barford

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Continua, in casa Unahotels la caccia alla guardia che sostituirà Langston Galloway (il giocatore, grande protagonista della scorsa brillante annata reggiana, sta ultimando il suo impegno con Team Usa a ridosso delle Olimpiadi, ha preso atto della proposta di ingaggio al rialzo fattagli da Reggio, ma ha fatto capire di avere mire di Eurolega se non di ritorno in Nba) con un forte attivismo sul mercato. Il bersaglio principale su cui puntare è già stato individuato e contattato, ma non è l’unica opzione sul tappeto; considerando che quando si ha a che fare con cestisti americani, e per di più di buon lignaggio, molto spesso, come dice il noto adagio, "il diavolo si nasconde nei dettagli". Dunque le probabilità di fare centro con l’obiettivo prefissato possono salire o scendere anche nell’arco di pochi giorni o ore.