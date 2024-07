Si schianta con l’auto contro un albero grave giovane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Barga (Lucca), 25 luglio 2024 - Si trova in gravi condizioni ilalla guida della sua Ford Fiesta che questa sera intorno alle 18 è stato sbalzato fuori dal mezzo mentre stava percorrendo Via Nazionale nel tratto tra le frazioni di Ponte all’Ania e Fornaci di Barga, nel comune di Barga. Ancora difficile stabilire l’esatta dinamica del sinistro che sembrerebbe non avere coinvolto altri veicoli in transito e sarebbe stato innescato da un violento urtouna delle piante che delimitano la carreggiata dopo la perdita dillo del, Il ferito, privo di conoscenza in un primo momento, è stato giudicato in condizioni preoccupanti dai soccorritori giunti dal vicino Pet di Fornaci con l’ambulanza della Misericordia del Barghigiano che hanno fatto richiesta del’elesoccorso regionale Pegaso.