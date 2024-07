Si può usare la crema solare avanzata dell’anno scorso?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laè fondamentale per proteggere la pelle, per tutelarne la salute, ma anche per scongiurare il suo invecchiamento precoce.una protezioneè importante non solo durante la bella stagione, quando ci si espone di più ai raggi, ma anche durante tutto il restoandando a spalmarla sulle parti del corso che restano scoperte e, quindi, in particolare sul viso. Capita però che i solari per il corpo vengano utilizzato solamente quando ci si mette in costume e che, quindi, possano avanzare da una stagione di tintarella all’altra. Ma sono ancora efficaci, si puòla? La risposta sembra non essere così scontata: perché buona norma vorrebbe che i prodotti vengano cambiati dopo la data di scadenza, ma appositi test portati avanti da Altroconsumo ci dicono che si può fare un tentativo.