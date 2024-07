Scherma il tabellone della spada femminile Possibile derby Rizzi-Santuccio Fiamingo dalla parte di Candassamy

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sabato 27 luglio, alle 21.30, si assegnerà il primo titoloalle Olimpiadi di Parigi 2024: la. Una gara che, come da tradizione, si presta a svariate interpretazioni, senza una netta favorita. Saranno tre le azzurre che proveranno a farsi strada verso la zona medaglie. Giuliaed Alberta, accreditate rispettivamentequinta e quarta testa di serie, potrebbero ritrovarsi di fronte in un quarto di finale che metterebbe in palio l’accesso tra le magnifiche quattro. Ricordiamo che ai Giochi, a differenza di quanto accade ad Europei e Mondiali, viene disputata la finalina per il terzo posto, dunque non si assegnano due bronzi. Entrambe le azzurre usufruiranno di un bye al primo turno.